Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» подписал соглашение с форвардом Ильёй Ковальчуком. Россиянин подписал двусторонний контракт на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 играх.
В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а сам он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением. В 2001 году Ковальчук был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим первым номером клубом «Атланта Трэшерз», в котором он впоследствии провёл почти 10 сезонов. В 2018 году стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане.
Илья провёл 897 матчей в национальной хоккейной лиге и набрал 859 очков.
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