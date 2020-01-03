$ 700 тыс. и двустороннее соглашение — такие бумаги подписывают даже не все новички.

Ковальчук в «Монреале»! Чтобы остаться в НХЛ, он согласился на дешёвый контракт

Это свершилось. 36-летний Илья Ковальчук, который толком так и не заиграл в «Лос-Анджелесе» и ожидаемо покинул команду, нашёл себе новое место работы. Ещё перед дедлайном в КХЛ ходили слухи, что Илья может вернуться в Россию. Главным претендентом на форварда считался «Авангард», ведомый Бобом Хартли. Именно Ковальчук, к слову, в своё время рекомендовал канадца в омский клуб, а Боб в ответ очень лестно и хорошо отзывался о Ковальчуке, с которым прекрасно знаком по совместной работе в НХЛ.

Ковальчук уже точно не вернётся в КХЛ. Что теперь будет с его карьерой? Мечта вместо контракта с «Авангардом». Илья Ковальчук продолжает гнаться за Кубком Стэнли?

Но агент Ильи в КХЛ Юрий Николаев заявил «Чемпионату», что Ковальчука однозначно не будет в России в нынешнем сезоне. Стало понятно: нападающий продолжит искать свой клуб в Северной Америке.

Напомним, что в «Кингз» хоккеист прошёл драфт отказов и официально стал свободным агентом. В сумме Илья провёл за «Лос-Анджелес» 81 матч и набрал 43 очка, проведя в составе калифорнийский команды 1 год и 2 месяца. Заработок Ковальчука за это время составил более $ 14 млн: $ 8,5 млн — в прошлом сезоне, $ 5,3 млн бонусов в нынешнем сезоне и пропорциональная часть базовой зарплаты в нынешнем сезоне, которая составила $ 286 022 (Ковальчук был в команде 76 дней регулярного чемпионата из 186, за которые рассчитывается окладная часть).

«$ 14 млн — огромные деньги за не такой уж большой объём продукции, которую выдал Ковальчук», — отметил обозреватель The Athletic Эрик Духачек.

«Похоже, «Бостон» не заинтересован в Ковальчуке. «Питтсбург» и «Калгари» также не связаны с ним, ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука», — написал заявил известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи ещё 18 декабря 2019 года.

Ковальчук окажется в команде Малкина? Три варианта для русской звезды в НХЛ Как бы ни старались эксперты списать Илью со счетов, к нему по-прежнему есть интерес.

В каком-то плане Маккензи угадал – в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Калгари» Ковальчука так и не оказалось. Но канадец рассуждал, что, дескать, Илье в принципе будет сложно найти работу в Национальной лиге. Уж больно много проблем накопилось у Ильи в последнее время.

Однако преимущество Ковальчука заключалось в том, что после расставания с «Лос-Анджелесом» он был готов играть за минимальные деньги. Кроме того, постоянно приходилось слышать разговоры, что главная цель форварда – завоевать Кубок Стэнли и попасть в «Тройной золотой клуб». Чемпионат мира и Олимпийские игры Илья уже выигрывал, а вот главный трофей НХЛ ему до сих пор не покорился.

Тем удивительнее оказался выбор Ковальчука в НХЛ. Или же и выбирать особо не пришлось? Итак, в «Монреаль Канадиенс» решились подписать соглашение с российским нападающим. Хоккеист подписал двусторонний контракт на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс. На такие смешные деньги подписывается далеко не каждый новичок, но Илья сейчас явно думает не о деньгах.

Но постойте, о каком Кубке Стэнли и вхождении в «Тройной золотой клуб» может идти речь после заключения контракта с «Монреалем»? Командой, давным-давно не хватающей звёзд с неба, да и нынешний сезон проводящей невзрачно? Канадский клуб сейчас занимает 13-е место в Восточной конференции. Тут бы в плей-офф попасть, а уж потом о Кубке Стэнли рассуждать.

Ко всему прочему в «Канадиенс» в последнее время шаг за шагом вычищают из своей системы российских хоккеистов. Непутёвый и откровенно слабый генеральный менеджер Марк Бержевен не смог договориться даже с Александром Радуловым. Известен своей нелюбовью к российским игрокам и главный тренер Клод Жюльен. Многие и вовсе прозвали «Монреаль» одной из самых русофобских команд лиги. Выше в этом горе-рейтинге разве что «Анахайм», который едва ли не официально не драфтует и не приглашает россиян.

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес» «Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Так на что же рассчитывал Ковальчук? Видимо, одной из основных причин подписания контракта с «канадцами» стали травмы ведущих форвардов — Джонатана Друена, Йоэля Армии, Пола Байрона и Брендана Галлахера. В этой связи Илья практически наверняка получит массу игрового времени в большинстве плюс может рассчитывать на первую спецбригаду. За это время Ковальчуку нужно успеть зарекомендовать себя перед тренерским штабом, иначе его отправят в фарм-клуб «Монреаля» («Лаваль Рокет») даже не моргнув глазом.

В любом случае хочется пожелать Илье Ковальчуку удачи и всё же постараться проявить себя в НХЛ на закате карьеры. По крайней мере шанс у крайнего форварда точно будет, а дальше всё зависит от него самого.