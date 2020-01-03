Гулявцев: игра шла до забитого гола

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился мнением об игре с «Локомотивом» (2:0)

«Поздравляю всех с новым годом! Считаю, что игра сегодня была равная. Может быть, с небольшим, как с той, так и с другой стороны изобилием моментов, хотя они и были.

Думаю, сегодня игра шла до забитого гола. К нашему сожалению, мы не забили ничего.

По игре я ребят упрекнуть не могу. Имели меньшинства восемь минут, ложились под шайбу, молодцы. Ничего страшного, готовимся к следующей игре.



Мы играли уже с «Локомотивом» дома. Сегодняшний хоккей со стороны хозяев ничем не отличался от того, что был в Хабаровске. Не скажу, что сегодняшний матч был энергозатраный.

Обе команды не только давили весь матч, но и осторожничали. Мы играли, как играем, никакой установки на другой хоккей не было», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов