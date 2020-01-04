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ЦСКА обыграл «Сочи», забросив семь шайб

ЦСКА обыграл «Сочи», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА с разгромным счётом — 1:7 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода, точный бросок записал на свой счёт нападающий Иржи Секач. На старте второго периода команда хозяев отыгралась усилиями форварда Сергея Шмелёва. На 32-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Константин Окулов. Через полторы минуты преимущество москвичей упрочил форвард Сергей Толчинский. В третьем периоде среди подопечных Игоря Никитина шайбы в ворота соперника отправили Толчинский, Линден Вей и дважды — Капризов.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 7
ЦСКА
Москва
0:1 Секач (Киселевич, Окулов) – 19:47' (5x4)   1:1 Шмелёв (Абросимов, Мосалёв) – 21:11' (5x5)   1:2 Окулов (Марченко, Киселевич) – 31:01' (5x4)   1:3 Толчинский (Нестеров, Капризов) – 32:23' (5x4)   1:4 Капризов (Науменков, Светлаков) – 48:32' (5x5)   1:5 Вей (Науменков, Светлаков) – 50:55' (5x5)   1:6 Толчинский (Слепышев, Светлаков) – 54:09' (5x5)   1:7 Капризов (Слепышев, Вей) – 55:54' (5x4)

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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