ЦСКА обыграл «Сочи», забросив семь шайб

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА с разгромным счётом — 1:7 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода, точный бросок записал на свой счёт нападающий Иржи Секач. На старте второго периода команда хозяев отыгралась усилиями форварда Сергея Шмелёва. На 32-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Константин Окулов. Через полторы минуты преимущество москвичей упрочил форвард Сергей Толчинский. В третьем периоде среди подопечных Игоря Никитина шайбы в ворота соперника отправили Толчинский, Линден Вей и дважды — Капризов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020