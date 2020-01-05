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Серавалли — о финале МЧМ: у Канады будет шанс отомстить России. Готовьте попкорн

Серавалли — о финале МЧМ: у Канады будет шанс отомстить России. Готовьте попкорн
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал выход молодёжной сборной Канады в финал чемпионата мира 2020 года, где соперником станет сборная России.

«Да, Канада будет играть за золото в воскресенье. У Канады будет шанс отомстить России за самое крупное поражение в истории страны, которое случилось 28 декабря. Готовьте попкорн!» — отметил Серавалли.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ).

«Шанс отомстить России – это здорово». Что говорят в сборной Канады о матче за золото
Ещё одна глава самого принципиального противостояния в хоккее.
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