Серавалли — о финале МЧМ: у Канады будет шанс отомстить России. Готовьте попкорн
Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал выход молодёжной сборной Канады в финал чемпионата мира 2020 года, где соперником станет сборная России.
«Да, Канада будет играть за золото в воскресенье. У Канады будет шанс отомстить России за самое крупное поражение в истории страны, которое случилось 28 декабря. Готовьте попкорн!» — отметил Серавалли.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ).
«Шанс отомстить России – это здорово». Что говорят в сборной Канады о матче за золото
Ещё одна глава самого принципиального противостояния в хоккее.
Читайте также
- 5 января 2020
-
13:00
-
12:47
-
12:39
-
12:21
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:29
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:39
-
08:08
-
08:06
-
08:02
-
07:05
-
07:00
-
06:47
-
06:08
-
05:53
-
05:03
-
03:16
-
03:00
-
02:48
-
02:38
-
01:52
-
01:40
-
01:32
-
01:15
-
00:55
Партнерский контент