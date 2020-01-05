«Шанс отомстить России – это здорово». Что говорят в сборной Канады о матче за золото

В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею встретятся Россия и Канада. «Кленовые листья» разобрались с Финляндией за первые четыре минуты полуфинала, когда повели со счётом 3:0, и теперь с нетерпением ждут ещё одной встречи с Россией, которая обыграла их в группе 6:0.

Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6 Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.

«Россия – Канада – нет ничего лучше»

Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэйл Хантер считает, что чувствительное поражение от России на групповом этапе ничего не значит перед финалом.

— По Хэйтону новостей нет, только то, что он не смог продолжить игру. У Хофера отличный сезон, на этом турнире он поднял свой уровень. Это хоккей, здесь никогда не знаешь, кто выстрелит. Россия – Канада – нет ничего лучше. Помню, как смотрел матчи в школе.

— У вас будет ещё один шанс против них после того, как они вас унизили в группе.

— Мы отпускаем прошлые матчи, впереди новая игра. Я и после той игры говорил, что всё кончено, мы двигаемся дальше. Это стало для нас уроком, с тех пор мы стали лучше играть в обороне.

— Понятно, что никогда не хочешь проигрывать 0:6, но эта игра заставила ребят собраться?

— Я помню немало таких случаев в плей-офф. Такое бывает, надо двигаться дальше и думать о следующей игре.

Нападающий Тай Делландреа рад шансу отомстить России за поражение в группе, но говорит, что ему неважно, с кем было играть в финале.

— Как часто ты представлял, что выигрываешь золото?

— Много раз, когда смотрел МЧМ и хотел победить. Много раз, когда играл у себя во дворе, каждый раз забивал победный гол в овертайме финала.

— Вы теперь можете отомстить России.

— Да, шанс отомстить России — это здорово. Новая игра, ставки высоки. Было неважно, с кем играть, вышло, что финал будет с Россией. Будем готовится к новой игре. Мы прошли длинный путь с тех пор, как играли с ними в последний раз, ждём новой встречи с ними.

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«Думаем о 0:6 от России в группе. Счастливы, что получили ещё один шанс сыграть с ними»

Нападающий Нолан Фут счастлив, что получил шанс ещё раз сыграть с Россией на МЧМ-2020.

— Мы в финале – это невероятно и потрясающе. Я мечтал об этом с детства, смотрел этот турнир в Рождество, когда был маленьким. Даже когда мой брат играл два года назад и выиграл золото, это было нереальное чувство. Я видел, как он это сделал и хочу последовать его примеру и выиграть завтра.

— Опишите первые четыре минуты?

— Нам это и было нужно. Мы вышли в огне, все играли здорово и внесли свой вклад. Во втором периоде мы немного отошли от этой игры, но наши защитники здорово действовали, перекрыли финнам кислород.

— Счастливы, что получили шанс ещё раз сыграть с Россией?

— Очень счастливы. У них хорошая команда, большие, сильные быстрые. Будет здорово.

— Забыли о 0:6 с Россией в группе или думаете об этом?

— Конечно, думаем об этом. Они играют очень хорошо, и здорово сыграли в полуфинале. Будет тяжёлый матч с обилием силовой борьбы.

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«Россия – Канада – принципиальное противостояние, матч в группе уже в прошлом»

Нападающий Эйдан Дудас сказал, что Канада оставила в прошлом поражение от России в группе со счётом 0:6 и будет готова к финалу.

— Здорово играть за золото, мы все в предвкушении. Нам надо играть так же, как мы играли. Матч с Россией в группе уже в прошлом, мы смотрели много видео. Завтра мы будем готовы.

— Финал МЧМ Россия – Канада, что может быть лучше?

— Это принципиальное противостояние, мы его очень ждём. Будет классная игра.

«Лучшее воспоминание о матчах России и Канады – гол Эберле в полуфинале МЧМ-2009»

Защитник Джейми Драйсдейл отмечает, что Канада становилась увереннее в себе с каждым матчем и с нетерпением ждёт финала МЧМ.

— Рад, что всё так получилось в полуфинале и мы так мощно провели начало в матче перед финалом.

— У вас будет ещё один шанс сыграть с Россией.

— Все ребята в предвкушении, но в то же время это будет матч за золото. Все в любом случае ждут этой игры, хотят почувствовать атмосферу, настроиться и провести хороший матч.

— С каждой игрой вы чувствовали себя лучше?

— Да, наша уверенность в себе росла с каждым матчем.

— Ваше лучшее воспоминание о противостоянии России и Канады?

— Гол Джордана Эберле, когда он сравнял счёт в полуфинале, это невероятное воспоминание. Завтра тоже будет интересная игра, попробуем тоже выиграть золото.