Ларионов: важно убрать своё эго в одно место и показать командную дисциплину

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира с командой Канады.

«Финальный матч – это то, к чему все шли все эти годы. Видно, что ребята немного отошли от вчерашнего эмоционального матча. Это главное, что они слегка размялись и готовы дать хороший бой. Дисциплина – это номер один. Все 22 игрока, которые выходят на лёд, должны провести матч жизни. Каждый должен отдать часть себя, выложить всё, что есть. Копить энергию нет смысла. Понятно, что все устали эмоционально и физически, но молодёжь умеет быстро восстановиться.

Мы показывали и говорили, что команда – это определяющий фактор. Хорошо иметь личности, но личность должна работать на команду. Хотели показать, что командный дух и игра могут стать залогом успеха. Важно убрать своё эго в одно место и показать командную дисциплину, командную игру и сплочённость.

Сильно ли изменилась Канада после 0:6? Это другая команда. Матч обещает быть интересным. Мы ещё посмотрим пару видео их последних матчей. Дальше уже наметим план на игру. Это должен быть праздник хоккея, самый горячий билет – на Россия – Канада. Прекрасный праздник для мирового хоккея, мы к нему готовы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.