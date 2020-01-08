«Тампа» — «Ванкувер»: Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне

В Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 6:2 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Пятую шайбу в составе «молний» на 18-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентом выступил Брейден Пойнт. Эта шайба стала для 26-летнего форварда 15-й в сезоне.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного.
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