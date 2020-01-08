«Йокерит» дважды отыгрался и одолел «Спартак» в овертайме
Московский «Спартак» на домашней арене проиграл финскому «Йокериту» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Олега Знарка открыли счёт на 11-й минуте, точным броском отметился нападающий Фёдор Малыхин. Вскоре «Йокерит» отыгрался, заброшенную шайбу в актив записал форвард Никлас Йенсен. В концовке первого периода гол на свой счёт записал защитник москвичей Андрей Кутейкин. На 28-й минуте Йенсен оформил дубль. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу «Йокериту» принёс защитник Сами Лепистё.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Малыхин – 10:47' (5x4) 1:1 Йенсен (Хаапала) – 13:02' (5x5) 2:1 Кутейкин (Даугавиньш, Зубов) – 18:46' (5x5) 2:2 Йенсен (Йоэнсуу, Регин) – 27:44' (5x5) 2:3 Лепистё (Хаапала, Норман) – 61:39' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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