Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Диц дисквалифицирован на два матча, Науменков — на один

Диц дисквалифицирован на два матча, Науменков — на один
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей «Нефтехимик» — «Барыс» (1:5) и московское «Динамо» — ЦСКА (1:4).

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Барыса» Даррена Дица по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Михаила Науменкова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020