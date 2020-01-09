Диц дисквалифицирован на два матча, Науменков — на один

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей «Нефтехимик» — «Барыс» (1:5) и московское «Динамо» — ЦСКА (1:4).



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Барыса» Даррена Дица по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Михаила Науменкова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.