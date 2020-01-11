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Защитник московского «Динамо» Григорьев: Умарк – провокатор

Защитник московского «Динамо» Григорьев: Умарк – провокатор
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У «Салавата» были моменты, но боженька нам помог и они их не реализовали. Позже мы перестроились и забили свои голы. В конце удаления смазали игру, но мы выстояли и выиграли. При счёте 4:1 мы немножко расслабились, устали. У нас плотный график. На этой усталости голова плохо соображает отсюда и удаления.

Что произошло в эпизоде с Умарком? Он — провокатор. Спровоцировал меня и не получилось, но в моменте с Димой Яшкиным у него это вышло», – приводит слова Григорьева Горобзор.Ру.

«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.

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