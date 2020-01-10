Цулыгин: у «Салавата Юлаева» были люди, которые играли не за нас, а против

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 4:3.

«Динамо» — с победой. У нас получилась неплохая игра, особенно много моментов было во втором периоде, где Ерёменко очень часто выручал, это был его день. Хоккей — это командная игра. К сожалению, сегодня у нас играла не вся команда. Были люди, которые играли не за нас, а против. Этого нам и не хватило, чтобы победить» — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо».



«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.