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Пашков: будущее «Ак Барса» — это именно Воронков, Мифтахов и компания

Пашков: будущее «Ак Барса» — это именно Воронков, Мифтахов и компания
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал работу Дмитрия Квартальнова в казанском «Ак Барсе», а также отметил клубную молодёжь.

«Восток в этом сезоне радует непредсказуемостью, причём на всех этажах таблицы. Долгое время приятно удивляло, что бюджеты в этой конференции не определяют результата, однако к финишу чемпионата мы увидели, что это не так.

Фаворит? Пока лидер — Казань. Тем не менее мы начинаем видеть проблемы, которые подвели тренерский штаб Дмитрия Квартальнова и в ЦСКА, и в «Локомотиве». Беготня и прессинг хороши, когда команда идеально готова функционально. Сейчас Казань просела, пошла нестабильность. И это тревожный сигнал перед плей-офф, когда нужно не только бегать, но и играть тактически глубоко, применять аритмию.

Впрочем, сегодня не хотел бы Квартальнова критиковать. На старте сезона он дал шанс молодёжи — защитнику Журавлеву и форварду Воронкову. И они, как и талантливый вратарь Мифтахов, на молодёжном чемпионате мира не разочаровали.

Другое дело, что Квартальнов даст молодёжи дальше. Будущее Казани — это именно Воронков, Мифтахов и компания. Но одно дело — просто выпустить молодёжь и бросить в пекло, другое — раскрыть её, вырастить, довести до ума. Вот здесь, учитывая прямолинейную тактику «Ак Барса», есть опасения», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

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