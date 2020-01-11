Пашков: будущее «Ак Барса» — это именно Воронков, Мифтахов и компания

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал работу Дмитрия Квартальнова в казанском «Ак Барсе», а также отметил клубную молодёжь.

«Восток в этом сезоне радует непредсказуемостью, причём на всех этажах таблицы. Долгое время приятно удивляло, что бюджеты в этой конференции не определяют результата, однако к финишу чемпионата мы увидели, что это не так.



Фаворит? Пока лидер — Казань. Тем не менее мы начинаем видеть проблемы, которые подвели тренерский штаб Дмитрия Квартальнова и в ЦСКА, и в «Локомотиве». Беготня и прессинг хороши, когда команда идеально готова функционально. Сейчас Казань просела, пошла нестабильность. И это тревожный сигнал перед плей-офф, когда нужно не только бегать, но и играть тактически глубоко, применять аритмию.



Впрочем, сегодня не хотел бы Квартальнова критиковать. На старте сезона он дал шанс молодёжи — защитнику Журавлеву и форварду Воронкову. И они, как и талантливый вратарь Мифтахов, на молодёжном чемпионате мира не разочаровали.



Другое дело, что Квартальнов даст молодёжи дальше. Будущее Казани — это именно Воронков, Мифтахов и компания. Но одно дело — просто выпустить молодёжь и бросить в пекло, другое — раскрыть её, вырастить, довести до ума. Вот здесь, учитывая прямолинейную тактику «Ак Барса», есть опасения», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.