Дедунов: сейчас все друг другу наступают на пятки. Они нам, мы — им

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов подвёл итоги встречи с казахстанским «Барысом» (3:0).



«Все пытались играть строго, наверное, поэтому никто не удалялся, все играли в пределах правил. Да, были матчи, когда вообще удалений не было, а здесь, получается, одно нарушение всё-таки было, в конце, но засчитали гол.



Сейчас все команды выходят не просто наобум играть. Каждая команда изучает, смотрит видео, есть доступ. Все изучают друг друга, это привычно.



Психологически было важно победить? Конечно. Сейчас такая ситуация складывается — все друг другу наступают на пятки: они — нам, мы — им. Поэтому нам нельзя было пропускать. Надо дальше держать темп и двигаться вперёд. Я думаю, что они точно не расслабятся, и мы должны это учитывать», — цитирует Дедунова официальный сайт «Авангарда».