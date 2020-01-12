24 сейва Худобина не помогли «Далласу» уйти от поражения в матче с «Сан-Хосе»
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 2:1.
Заброшенными шайбами в составе «Сан-Хосе» отличились Брент Бёрнс и Патрик Марло. У «Далласа» единственную шайбу забросил Джейми Бенн.
Российские нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились, отыграв 19 минут 13 секунд и 12 минут 41 секунду соответственно.
Ворота «Далласа» в этом матче защищал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 24 броска из 26.
«Сан-Хосе Шаркс», набрав 46 очков в 47 матчах, занимает 13-е место в Западной конференции, а «Даллас Старз» (56) – 2-е.
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