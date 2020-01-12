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24 сейва Худобина не помогли «Далласу» уйти от поражения в матче с «Сан-Хосе»

24 сейва Худобина не помогли «Далласу» уйти от поражения в матче с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе «Сан-Хосе» отличились Брент Бёрнс и Патрик Марло. У «Далласа» единственную шайбу забросил Джейми Бенн.

Российские нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились, отыграв 19 минут 13 секунд и 12 минут 41 секунду соответственно.

Ворота «Далласа» в этом матче защищал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 24 броска из 26.

«Сан-Хосе Шаркс», набрав 46 очков в 47 матчах, занимает 13-е место в Западной конференции, а «Даллас Старз» (56) – 2-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Сегин, Хейсканен) – 01:32' (5x4)   1:1 Бёрнс (Майер, Карлссон) – 15:33' (5x5)   2:1 Марло (Гертл, Бёрнс) – 22:56' (5x5)
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