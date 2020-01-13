Метсола: для вратаря физическая подготовка не играет главной роли

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился мнением о своей игре и положении команды в турнирной таблице.
«Чувствую себя прекрасно. Что касается игр без замен, то в команде мы постоянно проводим работу с тренером по физической подготовке – это помогает правильно восстанавливать тело после проведённых матчей. Правда, для вратаря физическая подготовка не играет главную роль. Самое важное для нас – уметь восстанавливаться психологически.
Не давит ли на нас положение у границы зоны плей-офф? Безусловно, давление есть всегда, когда требуются победы. Все ребята прекрасно понимают, что сейчас нам необходимо выигрывать, набирать очки, но, в то же время для достижения нужного результата мы не должны смотреть на другие команды, а полностью сфокусироваться на себе и своей игре.
Какой трюк на Матчах звёзд мне запомнился? Конечно, мне запомнилось выступление Мэтью Майоне в Казани. Он тогда здорово спел под гитару. Готов ли я попробовать также? Я люблю тяжёлую музыку, но, к сожалению, на гитаре играю не так хорошо, как он. Так что буду думать, чем удивить», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
- 13 января 2020
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