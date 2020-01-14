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Дубль и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

Дубль и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Форвард Павел Бучневич получил 16 минут и 25 секунд игрового времени и не отличился результативными действиями.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сейвов.

«Рейнджерс» одержали третью победу за последние четыре игры. «Айлендерс» в свою очередь потерпели второе поражение кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Эберле (Нельсон) – 00:18' (5x5)   1:1 Фаст (Панарин, Шей) – 08:14' (5x5)   2:1 Крайдер (Панарин, Шей) – 25:06' (5x5)   3:1 Фокс (Фаст, Панарин) – 31:11' (5x5)   4:1 Панарин – 40:49' (5x5)   5:1 Панарин (Строум, Фаст) – 48:54' (5x5)   6:1 Труба (Фокс, Хитил) – 50:15' (5x4)   6:2 Нельсон (Эберле, Брассар) – 52:48' (5x4)
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