Дубль и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Форвард Павел Бучневич получил 16 минут и 25 секунд игрового времени и не отличился результативными действиями.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сейвов.

«Рейнджерс» одержали третью победу за последние четыре игры. «Айлендерс» в свою очередь потерпели второе поражение кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».