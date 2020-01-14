Г. Зогорна — о Матче звёзд КХЛ: в Чехии и Финляндии подобного не проводится

Нападающий «Амура» Гинек Зогорна поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, который пройдёт на ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея.
«Я очень рад, что еду на Матч звёзд. К сожалению, Томаш по состоянию здоровья не мог принять участие в этом крутом событии. Поэтому буду стараться порадовать публику и работать за себя и за брата. Томаш обрадовался и сказал, что такой шанс выпадает один раз в жизни, поэтому посоветовал мне получать удовольствие от игры и нахождения в центре событий. Сам он не поедет в Москву. Сейчас его главная задача – восстановиться после операции и помочь команде в борьбе за путёвку в плей-офф. Он всё внимание уделяет своему здоровью.
Я знаю очень мало. В Чехии и Финляндии, где я играл ранее, подобное не проводится. Я посмотрел в интернете, познакомился с форматом – будут буллиты, эстафета и матч «три на три». Не ошибаюсь? Мой талант – бросать по стёклам, ха-ха. Тренеры в шутку называют меня «glassman». А что касается нехоккейных талантов — игра на гитаре или пение, — не мой конёк. Особой подготовки у меня нет. Сейчас всё внимание играм чемпионата. Но в свободное время учу русский язык, чтобы в Москве чувствовать себя свободней", — цитирует Зогорну пресс-служба КХЛ.
- 14 января 2020
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