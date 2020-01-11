Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить

В КХЛ и НХЛ постепенно наступает пора Матчей звёзд. В Континентальной лиге 12-е в истории шоу на льду состоится 19-го января, а в НХЛ хоккеисты порадуют публику 25 января. Ранее зрители понаблюдают за мастер-классами. Однако подобные мероприятия в последнее время всё больше выглядят обузой для звёздных хоккеистов. Которые, собственно говоря, и являются основной составляющей подобных мероприятий.

На Матч звёзд КХЛ поедет белорус Грецкий. О нём написали даже в Америке Болельщики минского «Динамо» устроили невероятный флешмоб и смогли захватить целый дивизион.

На кого приходят смотреть люди? Как в обычных играх, так и в товарищеско-разлекательных встречах главные на льду всегда знаменитые и узнаваемые хоккеисты. Зритель хочет увидеть того, о ком регулярно пишут в газетах, показывают по телевизору и чьи джерси разлетаются в магазинах словно горячие пирожки.



Увы, участились случаи, когда звёзды мирового хоккея стараются соскочить с подобного рода игр. Причин здесь сразу несколько. Кому-то они банально приелись, но прямым текстом, конечно, об этом никто не скажет. В основном все ссылаются на семейные обстоятельства или же проблемы со здоровьем, которые можно устранить во время возникшей в регулярном чемпионате паузы.



Причём, речь сейчас не о КХЛ или НХЛ в отдельности. Проблема, как выясняется, глобальная и общая. Сначала второй год подряд отказался от участия в Матче звёзд НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого на первый план всё больше выходит семья. Овечкину хочется проводить максимальное количество времени с женой и маленьким сыном, а звёздные недели 34-летнему нападающему уже явно в тягость.

Отдых или протест? Что скрывается за решением Овечкина отказаться от Матча звёзд НХЛ Главная звезда лиги второй год подряд не хочет в этом участвовать. И даже дисквалификация Овечкину не страшна.

Болельщики выбрали Овечкина капитаном Столичного дивизиона. Александр их поблагодарил и объяснил свой отказ тем, что ему нужно прислушаться к своему телу.

«Прежде всего спасибо болельщикам, кто проголосовал за меня как за капитана Столичного дивизиона. Решение отказаться от «Олл стар гейм» было непростым, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона, мне необходимо быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах. Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и моей команды», — заявил Овечкин.



Это решение россиянина серьёзно взволновало лигу, для которой главное – это бизнес и постоянный заработок. А если такие игроки, как Овечкин, будут отвечать отказами, то заработать получится меньше.



«Да, решение Овечкина нас беспокоит. В прошлом году я первый защищал Александра, когда тот отказался от участия в Звёздном уик-энде. Я сделал это потому, что Овечкин всегда невероятно много трудился с точки зрения продвижения имиджа лиги, в том числе регулярно участвуя в Матчах звёзд ранее. Но два года подряд… НХЛ нужно обсудить это с профсоюзом игроков, пока такие действия не стали тенденцией», — заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.



Вслед за Овечкиным, отказался от участия в Матче звёзд Павел Дацюк. Но уже в другом матче, организованном КХЛ. 41-летний центральный нападающий, выигрывавший два Кубка Стэнли с «Детройтом», нынче выступает за «Автомобилист». Даже несмотря на солидный возраст Дацюк для КХЛ по-прежнему человек с именем и, несомненно, звёздный игрок. Живая легенда.

Но и Дацюку, как и Овечкину, Матч звёзд оказался не нужен. Нападающий, по словам директора уральцев Максима Рябкова, будет использовать пятидневную паузу между матчами чемпионата КХЛ для плановых восстановительных процедур. И ведь это ещё не всё, наверняка последуют и другие отказы.



Да, Дацюка в последнее время мучают травмы, но раз человек не заканчивает свою карьеру, значит силы у него ещё есть. Играть на Матче звёзд в жёсткий и контактный хоккей никто не будет, поэтому болельщиков можно было и уважить. Но Дацюка московская публика не увидит. К слову, если Матч звёзд НХЛ пройдёт в Сент-Луисе, то в России для мероприятия выбрана перенасыщенная спортивными событиями Москва, что тоже достаточно странно. Но это отдельный разговор.

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Организаторам же (как в России, так и по ту сторону океана) пришло время серьёзно задуматься. Все эти конкурсы, показы мастерства и матчи, в которых забрасывают по 20 шайб, скоро окончательно себя изживут. Нужны новые мысли, новые идеи и креатив. Возможно, стоит привлекать как можно больше молодёжи и делать Матчи звёзд более молодыми, ограниченными по возрасту (посмотрите, какой популярностью пользовался недавно прошедший молодёжный чемпионат мира), предоставлять участвующим игрокам различного рода бонусы и привилегии, максимально их мотивировать. Одно ясно точно: оставлять всё так, как есть сейчас, больше нельзя.