Маршан — о буллите: правила знаю. Пытался хорошо начать разбег, но не смог взять шайбу
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:6 Б) объяснил, что произошло во время исполнения послематчевого буллита.
Во время исполнения решающего буллита канадский нападающий «Бостона» проехал мимо шайбы и упустил шанс сравнять счёт в серии послематчевых бросков. «Флайерз» одержали победу в матче, в ходе которого уступали со счётом 2:5.
«Я просто пытался хорошо начать разбег, но не смог взять шайбу. Так оно и есть. Я знаю правила. Знаю, что если ты коснулся шайбы, то попытка штрафного броска считается исполненной. Увы, мне не повезло, к сожалению. Конечно, это очень печальный способ вот так проиграть», — признал свою вину Маршан.
Возможно, главный курьёз сезона НХЛ. Маршан промахнулся по шайбе на решающем буллите
Это вам не Кучеров, который забивал без броска.
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