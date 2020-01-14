Маршан — о буллите: правила знаю. Пытался хорошо начать разбег, но не смог взять шайбу

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:6 Б) объяснил, что произошло во время исполнения послематчевого буллита.

Во время исполнения решающего буллита канадский нападающий «Бостона» проехал мимо шайбы и упустил шанс сравнять счёт в серии послематчевых бросков. «Флайерз» одержали победу в матче, в ходе которого уступали со счётом 2:5.

«Я просто пытался хорошо начать разбег, но не смог взять шайбу. Так оно и есть. Я знаю правила. Знаю, что если ты коснулся шайбы, то попытка штрафного броска считается исполненной. Увы, мне не повезло, к сожалению. Конечно, это очень печальный способ вот так проиграть», — признал свою вину Маршан.