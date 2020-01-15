Зарипов: Матч звёзд делает болельщиков чуть ближе к своим кумирам

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, выбранный капитаном сборной дивизиона Харламова на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ — 2020, поделился ожиданиями от Звёздного уик-энда, который пройдёт на домашней арене московского «Динамо».

«Я горд быть капитаном своей сборной. Каждый год Матч звёзд — классное шоу, которое даёт возможность игрокам показать своё мастерство и проявить себя в чём-то помимо спорта, а болельщиков делает чуть ближе к своим кумирам.

Мы играем для зрителей, и Матч звёзд – хорошая возможность на несколько дней забыть об играх регулярки, очках и турнирном положении клубов, устроить настоящий хоккейный праздник, пообщаться со своими коллегами и хорошими друзьями», — цитирует Зарипова пресс-служба КХЛ.