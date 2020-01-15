Зернов: выдохнул после заброшенной шайбы, партнёры помогали

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (5:2). Форвард отметился первой заброшенной шайбой в сезоне.
«Хотелось, конечно, забить, партнёры помогали. Серёга Широков много отдавал моментов, я не забивал. Конечно, выдохнул. Пропустили первыми после рикошета? В принципе, не обратили на это внимание. Старались играть в свой хоккей и создавать побольше моментов у ворот соперника. Потом забили свои голы.
Очень важно, что реализовали два большинства, потому что не очень получалось в последнее время. Просто не могли забить, так-то разыгрывали хорошо, немного не везло. Сегодня хорошо то, что забили важные голы в большинстве.
Как играется на краю? Первые игры — немного непривычно, потом уже привыкаешь и на автомате играешь. Но сегодня играл в центре, просто Широков вставал на вбрасывания», — цитирует Зернова официальный сайт «Авангарда».
- 15 января 2020
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