Зернов: выдохнул после заброшенной шайбы, партнёры помогали

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (5:2). Форвард отметился первой заброшенной шайбой в сезоне.



«Хотелось, конечно, забить, партнёры помогали. Серёга Широков много отдавал моментов, я не забивал. Конечно, выдохнул. Пропустили первыми после рикошета? В принципе, не обратили на это внимание. Старались играть в свой хоккей и создавать побольше моментов у ворот соперника. Потом забили свои голы.



Очень важно, что реализовали два большинства, потому что не очень получалось в последнее время. Просто не могли забить, так-то разыгрывали хорошо, немного не везло. Сегодня хорошо то, что забили важные голы в большинстве.



Как играется на краю? Первые игры — немного непривычно, потом уже привыкаешь и на автомате играешь. Но сегодня играл в центре, просто Широков вставал на вбрасывания», — цитирует Зернова официальный сайт «Авангарда».