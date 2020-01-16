Бурк: большинство из владельцев клубов НХЛ слишком нетерпеливы, отсюда и отставки тренеров

Бывший генеральный менеджер нескольких команд НХЛ, а ныне аналитик канадской телекомпании Sportsnet Брайан Бурк прокомментировал череду отставок главных тренеров.
«Основные факторы изменений на тренерских постах — это, конечно, плохие результаты. Но и нетерпение владельцев не сильно отстаёт. Большинство хозяев команд слишком нетерпеливы в наши дни. Намного проще изменить бизнес в какой-то другой области, нежели в хоккее. Фактор Берюбе здесь уже не помогает», — отметил Бурк в телеэфире.
Напомним, что в нынешнем регулярном чемпионате было уволено уже семь главных тренеров. Последней отставкой стало увольнение Жерара Галлана из «Вегаса», который менее двух лет назад вывел «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли и завоевал приз лучшему тренеру сезона.
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