Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бурк: большинство из владельцев клубов НХЛ слишком нетерпеливы, отсюда и отставки тренеров

Бурк: большинство из владельцев клубов НХЛ слишком нетерпеливы, отсюда и отставки тренеров
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер нескольких команд НХЛ, а ныне аналитик канадской телекомпании Sportsnet Брайан Бурк прокомментировал череду отставок главных тренеров.

«Основные факторы изменений на тренерских постах — это, конечно, плохие результаты. Но и нетерпение владельцев не сильно отстаёт. Большинство хозяев команд слишком нетерпеливы в наши дни. Намного проще изменить бизнес в какой-то другой области, нежели в хоккее. Фактор Берюбе здесь уже не помогает», — отметил Бурк в телеэфире.

Напомним, что в нынешнем регулярном чемпионате было уволено уже семь главных тренеров. Последней отставкой стало увольнение Жерара Галлана из «Вегаса», который менее двух лет назад вывел «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли и завоевал приз лучшему тренеру сезона.

«Вегас» уволил Галлана. Новым главным тренером стал Дебур
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020