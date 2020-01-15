«Вегас» уволил Галлана. Новым главным тренером стал Дебур

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» уволил Жерара Галлана с поста главного тренера команды, информирует официальный сайт «рыцарей». Новым главным тренером назначен Питер Дебур, месяц назад уволенный из «Сан-Хосе Шаркс».



«Вегас» в текущем регулярном чемпионате НХЛ заработал 54 очка в 49 матчах и занимает девятое место в Западной конфереции.



Дебур — второй тренер в истории «Вегаса», клуб выступает в НХЛ всего третий сезон. С Галланом «рыцари» в дебютном сезоне добрались до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Вашингтон Кэпиталз» (1:4). В следующем сезоне «Вегас» также вышел в плей-офф, уступив в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» (3-4), который тренировал Дебур, теперь возглавивший «рыцарей».