Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Витязю»

Минское «Динамо» продлило неудачную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Беларуси потерпел гостевое поражение в матче с «Витязем». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Витязя».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

На 7-й минуте хозяев вперёд вывел Павел Варфоломеев. В середине первой 20-минутки Иван Ларичев удвоил преимущество подмосковных хоккеистов. Во втором периоде Вилле Лаюнен и Павел Чернов забросили ещё по одной шайбе. В третьем периоде Данила Моисеев довёл преимущество хозяев до пяти шайб, но в концовке матча Евгений Дадонов размочил счёт.

Минское «Динамо» потерпело уже третье поражение подряд. «Витязь» в пяти последних матчах одержал три победы.