Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Витязю»
Минское «Динамо» продлило неудачную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Беларуси потерпел гостевое поражение в матче с «Витязем». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Витязя».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
На 7-й минуте хозяев вперёд вывел Павел Варфоломеев. В середине первой 20-минутки Иван Ларичев удвоил преимущество подмосковных хоккеистов. Во втором периоде Вилле Лаюнен и Павел Чернов забросили ещё по одной шайбе. В третьем периоде Данила Моисеев довёл преимущество хозяев до пяти шайб, но в концовке матча Евгений Дадонов размочил счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Варфоломеев (Ержабек) – 06:39' (5x5) 2:0 Ларичев (Чернов) – 10:42' (5x5) 3:0 Лаюнен (Бывальцев) – 29:12' (5x4) 4:0 Чернов (Хауден, Воробей) – 39:05' (5x5) 5:0 Моисеев (Лаюнен) – 47:12' (5x5) 5:1 Дадонов (Грецкий, Дроздов) – 56:53' (5x5)
Минское «Динамо» потерпело уже третье поражение подряд. «Витязь» в пяти последних матчах одержал три победы.
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