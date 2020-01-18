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«Получились не драники, а сырники». Грецкий угостил Гудачека драниками на Матче звёзд КХЛ

«Получились не драники, а сырники». Грецкий угостил Гудачека драниками на Матче звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Вячеслав Грецкий на Матче звёзд КХЛ исполнил необычный буллит, сначал угостив драниками голкипера Юлиуса Гудачека. Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.

«Драники пообещал не я, а пресс-атташе, но пришлось выкручиваться. Выполнили обещание. К сожалению, драники готовили здесь, поэтому получились не драники, а сырники. Белорусских не подвезли. Понравились ли драники Гудачеку, не знаю.

В Беларуси ажиотаж по Матчу звёзд, смотрят.

В конкурсе на скорость сердце колотилось. Думал, сейчас оно остановится и упаду на старте. Потом увидел, что Яшкин упал, и стал спокойно ехать.

Суперзвёзды приняли меня отлично», — передаёт слова Грецкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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