«Получились не драники, а сырники». Грецкий угостил Гудачека драниками на Матче звёзд КХЛ

Нападающий Вячеслав Грецкий на Матче звёзд КХЛ исполнил необычный буллит, сначал угостив драниками голкипера Юлиуса Гудачека. Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.



«Драники пообещал не я, а пресс-атташе, но пришлось выкручиваться. Выполнили обещание. К сожалению, драники готовили здесь, поэтому получились не драники, а сырники. Белорусских не подвезли. Понравились ли драники Гудачеку, не знаю.



В Беларуси ажиотаж по Матчу звёзд, смотрят.



В конкурсе на скорость сердце колотилось. Думал, сейчас оно остановится и упаду на старте. Потом увидел, что Яшкин упал, и стал спокойно ехать.



Суперзвёзды приняли меня отлично», — передаёт слова Грецкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.