«Получились не драники, а сырники». Грецкий угостил Гудачека драниками на Матче звёзд КХЛ
Нападающий Вячеслав Грецкий на Матче звёзд КХЛ исполнил необычный буллит, сначал угостив драниками голкипера Юлиуса Гудачека. Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.
«Драники пообещал не я, а пресс-атташе, но пришлось выкручиваться. Выполнили обещание. К сожалению, драники готовили здесь, поэтому получились не драники, а сырники. Белорусских не подвезли. Понравились ли драники Гудачеку, не знаю.
В Беларуси ажиотаж по Матчу звёзд, смотрят.
В конкурсе на скорость сердце колотилось. Думал, сейчас оно остановится и упаду на старте. Потом увидел, что Яшкин упал, и стал спокойно ехать.
Суперзвёзды приняли меня отлично», — передаёт слова Грецкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Читайте также
- 18 января 2020
-
19:17
-
19:12
-
19:06
-
18:51
-
18:43
-
18:39
-
18:09
-
17:44
-
17:39
-
17:29
-
16:57
-
16:25
-
15:25
-
14:53
-
14:24
-
14:13
-
13:55
-
13:35
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
10:36
-
10:22
-
09:52
-
09:08
-
09:02
-
08:27
-
08:20
-
07:33
-
06:47
-
06:25
-
06:13
Партнерский контент