Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Диц: биография Пушкина – для меня второй уровень. Я пока на первом

Диц: биография Пушкина – для меня второй уровень. Я пока на первом
Хоккей / КХЛ 0

Капитан сборной дивизиона Чернышёва Даррен Диц прокомментировал свой образ при исполнении буллита на Матче звёзд КХЛ. Защитник «Барыса» выбрал образ поэта Александра Пушкина и продекламировал его стих.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.

«Почему я выбрал образ Пушкина? Потому что это прямая ассоциация с Россией – язык и литература. Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать.

Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом», — передаёт слова Дица корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй конкурс Матча звёзд КХЛ: Диц в образе Пушкина, Г. Зогорна привёз фигуру брата
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020