Диц: биография Пушкина – для меня второй уровень. Я пока на первом

Капитан сборной дивизиона Чернышёва Даррен Диц прокомментировал свой образ при исполнении буллита на Матче звёзд КХЛ. Защитник «Барыса» выбрал образ поэта Александра Пушкина и продекламировал его стих.
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.
«Почему я выбрал образ Пушкина? Потому что это прямая ассоциация с Россией – язык и литература. Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать.
Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом», — передаёт слова Дица корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 января 2020
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