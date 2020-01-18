Второй конкурс Матча звёзд КХЛ: Диц в образе Пушкина, Г. Зогорна привёз фигуру брата

В Матче звёзд КХЛ завершился конкурс «Надёжная защита», в котором по три очка набрали дивизионы Харламова и Чернышёва. Одними из самых забавных буллитов стали броски в исполнении защитника «Барыса» Даррена Дица и нападающего «Амура» Гинека Зогорны. Диц в образе Пушкина прочёл стих на русском языке, Зогорна привёз картонную фигуру своего брата Томаша.



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Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит Мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва сыграют в между собой в специальном шоу-матче.



Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.



Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.