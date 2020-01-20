Кондратьев — о драке на парковке: я был не готов к агрессии, отсюда такие травмы

Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы, полученной в драке на парковке.



«Есть определённый прогресс, головные боли отступили. При ушибе мозга это самое главное. Но, к сожалению, физический труд и даже лёгкие тренировки пока противопоказаны, поэтому приходится считать дни и недели без хоккея, без профессии. Чётких прогнозов от врачей пока нет. Но ещё минимум месяц тренироваться нельзя. В любом случае крест на карьере не ставлю.



В первые две недели в госпитале нельзя было вставать с кровати, требовался абсолютный покой. Оказался не готов к агрессии и падению — отсюда такие травмы.



Помню, как меня поддержала команда, клуб в целом. Партнёры, тренеры, работники клуба сначала выходили на контакт через интернет, потом было разрешено и посещение. Одними из первых в госпиталь пришли руководители „Амура“ Александр Могильный и Александр Филиппенко, поддержали в трудную минуту», — цитирует игрока Russia-Hockey.ru.

Кондратьев виноват сам? Подробности нашумевшего дела капитана «Амура» Хоккеист Максим Кондратьев получил серьёзные повреждения, но в самой истории не всё так однозначно, как казалось ранее.