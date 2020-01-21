ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби четвёртый раз в сезоне

Московский ЦСКА на домашней площадке победил петербургский СКА в «армейском» дерби, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Игоря Никитина выиграли четыре матча со СКА из пяти в текущем чемпионате.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первая половина основного времени прошла без голов. На 34-й минуте счёт открыл нападающий СКА Василий Подколзин, для которого гол стал дебютным в КХЛ. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Сергей Толчинский и Максим Карпов, отличившийся в меньшинстве. На старте третьего периода московские «армейцы» отыгрались и вышли вперёд, по голу с разницей в 48 секунд забили Константин Окулов и оформивший дубль Толчинский. Больше шайб в матче не было.
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