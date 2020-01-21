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ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби четвёртый раз в сезоне

ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби четвёртый раз в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке победил петербургский СКА в «армейском» дерби, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Игоря Никитина выиграли четыре матча со СКА из пяти в текущем чемпионате.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первая половина основного времени прошла без голов. На 34-й минуте счёт открыл нападающий СКА Василий Подколзин, для которого гол стал дебютным в КХЛ. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Сергей Толчинский и Максим Карпов, отличившийся в меньшинстве. На старте третьего периода московские «армейцы» отыгрались и вышли вперёд, по голу с разницей в 48 секунд забили Константин Окулов и оформивший дубль Толчинский. Больше шайб в матче не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Подколзин (Белов) – 33:47' (5x5)   1:1 Толчинский (Капризов) – 38:33' (5x4)   1:2 Карпов (Бенгтссон, Белов) – 39:43' (4x5)   2:2 Окулов (Марченко, Шалунов) – 41:25' (5x4)   3:2 Толчинский – 42:13' (5x5)
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