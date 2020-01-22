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Бурное празднование Толчинского с фанатами, Кудашов в ярости. Фото победы ЦСКА над СКА

Сергей Толчинский
Бурное празднование Толчинского с фанатами, Кудашов в ярости. Фото победы ЦСКА над СКА
Хоккей / КХЛ 0

21 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА победил петербургский СКА в «армейском» дерби, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Игоря Никитина выиграли четыре матча со СКА из пяти в текущем чемпионате.

Первая половина основного времени прошла без голов. На 34-й минуте счёт открыл нападающий СКА Василий Подколзин, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Сергей Толчинский и Максим Карпов, отличившийся в меньшинстве. На старте третьего периода московские «армейцы» отыгрались и вышли вперёд, по голу с разницей в 48 секунд забили Константин Окулов и оформивший дубль Толчинский. Больше шайб в матче заброшено не было.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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