Виньо: Проворов — настоящая сила. При этом я не считаю, что он достиг своего пика
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился мнением об игре российского защитника Ивана Проворова.
«Проворов — настоящая сила. Он много играет против топ-звеньев соперника, в большинстве и меньшинстве. При этом я не считаю, что он достиг своего пика — в нём большой потенциал. Он ещё может прибавить в стабильности и умении подключаться к атаке, что имеет смысл с его броском. С опытом и временем к нему это придёт», — цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.
В матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) российский защитник «Флайерз» не набрал очков. Его игровое время составило 23 минуты и 47 секунд при показателе полезности «+2». На его счету три броска, один силовой приём и один заблокированный бросок.
Проворов забил, как в компьютерной игре! Обманул соперника потрясающим финтом
Русский защитник просто поиздевался над обороной «Монреаля» и принёс победу «Филадельфии» в овертайме.
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