Проворов забил, как в компьютерной игре! Обманул соперника потрясающим финтом

Один из ведущих защитников «Филадельфии» Иван Проворов прошлый сезон вряд ли мог занести себе в актив. Набрал на 15 очков меньше, чем в успешный позапрошлый чемпионат, заработал показатель полезности «-16». Да и «Флайерз» остались без плей-офф. Гордиться вроде бы нечем, но летом Ивану необходимо было думать о перспективе, и он терпеливо ждал хорошего контрактного предложения от «Филадельфии». В результате к соглашению клуб и игрок пришли менее чем за сутки до открытия тренировочного лагеря, Проворов подписался на шесть лет и стал самым дорогим русским защитником в истории.

Проворов поймал куш. Теперь он самый дорогой российский защитник в истории Иван получит больше, чем Радулов и Ковальчук.

Конечно, это не сумасшедшие цифры Эрика Карлссона или Дрю Даути, но и такой контракт надо оправдывать. К счастью, с этим проблем у Проворова нет никаких. Ведь сейчас он, без всяких оговорок, главный защитник «Филадельфии». Айстайм Ивана в разы больше, чем у остальных хоккеистов команды, он выходит в большинстве, меньшинстве и вообще во всех важных ситуациях на льду. Разумеется, в таких условиях Проворов – лучший защитник-бомбардир «Флайерз», и нынешний сезон обещает быть для него самым результативным в карьере. Не будем забывать и то, что Ивану всего 22 года, и впереди у него ещё должно быть много крутых игр и сезонов в сильнейшей лиге мира.

Будем мы от него ждать и шедевральных голов. Подобных тому, что он исполнил в матче с «Монреалем». Этот красивейший момент случился в овертайме поединка, который складывался совсем не просто для команды Проворова.

«Филадельфия» пропустила уже на 19-й секунде матча от Йоэля Армиа, отыгралась лишь ближе к середине матча, но тут же «Монреаль» снова вышел вперёд усилиями Томаша Татара.

В этот раз «Флайерз» не стали долго ждать, и очень быстро сделали счёт 2:2. Кевин Хейз изящно вырулил на дальний пятачок и мощным броском пробил Кейта Кинкейда. Поздравляем американца с сотым голом в НХЛ! А в начале третьего периода «Филадельфия» впервые вышла вперёд в матче после красивой комбинации на входе в зону, на острие которой оказался главный бомбардир «Флайерз» Трэвис Конечны.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В те минуты Проворов был максимально далеко от того, чтобы стать лучшим игроком матча. В трёх шайбах своей команды он не принимал участия, а вскоре после гола Конечны схватил удаление, которое было немедленно реализовано Татаром.

Видимо, Проворов довольно близко к сердцу воспринял эту ситуацию, и в овертайме, стремясь исправиться, выдал нечто невероятно красивое. На первой же минуте дополнительного времени русский защитник совершил масштабный проход через всю площадку, по пути «раздел» финтом Макса Доми, вырулил на пятачок и переиграл Кинкейда. Просто шедевр!

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Этот гол, похожий на то, как вы забиваете в компьютерной игре, принёс «Филадельфии» победу, «Флайерз» продолжают себя уверенно чувствовать в верхней части таблицы Восточной конференции. Проворов забросил свою пятую шайбу в сезоне, а за её красоту и важность получил первую звезду матча с «Монреалем».

«Монреаль» — «Филадельфия»: Проворов признан первой звездой матча

Такой великолепный гол, конечно, нашёл отклик в соцсетях Северной Америки. Помимо восторженных эпитетов, этот момент назвали кандидатом на гол года, а кто-то даже заявил, что Проворов теперь включится в гонку за «Норрис Трофи».

Справедливо восхищались и железной выносливостью Ивана. Русский защитник провёл на льду в матче с «Монреалем» 27 минут 22 секунды, а сутки назад отыграл 25:39 во встрече с «Коламбусом». И при этом Проворов организовал такой нереальный гол. «Он машина, как Овечкин», — отметил в «твиттере» пользователь с никнеймом Viktor Allvin.