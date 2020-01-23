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«Локомотив» проиграл четвёртый матч подряд, не сумев забить ЦСКА

«Локомотив» проиграл четвёртый матч подряд, не сумев забить ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Железнодорожники» потерпели четвёртое поражение подряд, действующий обладатель Кубка Гагарина продлил серию побед до четырёх матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до концовки второго периода. На 40-й минуте счёт открыл нападающий «армейского» клуба Максим Шалунов. В концовке третьего периода точку во встрече поставили форварды ЦСКА Антон Слепышев и оформивший дубль Шалунов. Сухой матч провёл голкипер московского клуба Илья Сорокин.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Шалунов (Романов, Окулов) – 39:38' (5x5)   0:2 Слепышев (Капризов) – 57:03' (5x4)   0:3 Шалунов (Дальбек, Мамин) – 58:35' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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