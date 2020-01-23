«Локомотив» проиграл четвёртый матч подряд, не сумев забить ЦСКА

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Железнодорожники» потерпели четвёртое поражение подряд, действующий обладатель Кубка Гагарина продлил серию побед до четырёх матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до концовки второго периода. На 40-й минуте счёт открыл нападающий «армейского» клуба Максим Шалунов. В концовке третьего периода точку во встрече поставили форварды ЦСКА Антон Слепышев и оформивший дубль Шалунов. Сухой матч провёл голкипер московского клуба Илья Сорокин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.