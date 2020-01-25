Михайлис: видим, что у «Барыса» улучшается именно командная игра
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис поделился мнением о результатах казахстанского клуба в этом сезоне. В то же время форвард признался, что в клубе из Нур-Султана пока не задумываются о плей-офф КХЛ.
«С каждой игрой разбираем ошибки и видим, что у нас улучшается именно командная игра. В обороне стараемся сыграть построже. Каждый знает, что делает, друг другу помогаем, выручаем. Если один проиграл борьбу, то другой поможет. Не важно, ляжет под шайбу или как-то по-другому. Если про игру в нападении, то большинство в последнее время хорошо идёт.
Про плей-офф пока не думаем. Просто играем и с каждой игрой пытаемся подняться всё выше и выше в таблице. Наша игра в плей-офф будет зависеть от нашей регулярки», — приводит слова Михайлиса Sport24.
Читайте также
- 25 января 2020
-
12:54
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:29
-
10:38
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
08:46
-
08:32
-
08:01
-
07:36
-
06:38
-
04:55
-
04:25
- 24 января 2020
-
23:40
-
23:28
-
23:00
-
22:28
-
22:17
-
22:08
-
21:41
-
21:16
-
21:14
-
20:44
-
20:25
-
19:47
-
19:31
-
19:17
-
18:36
-
18:12
-
17:33
Партнерский контент