Михайлис: видим, что у «Барыса» улучшается именно командная игра

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис поделился мнением о результатах казахстанского клуба в этом сезоне. В то же время форвард признался, что в клубе из Нур-Султана пока не задумываются о плей-офф КХЛ.

«С каждой игрой разбираем ошибки и видим, что у нас улучшается именно командная игра. В обороне стараемся сыграть построже. Каждый знает, что делает, друг другу помогаем, выручаем. Если один проиграл борьбу, то другой поможет. Не важно, ляжет под шайбу или как-то по-другому. Если про игру в нападении, то большинство в последнее время хорошо идёт.

Про плей-офф пока не думаем. Просто играем и с каждой игрой пытаемся подняться всё выше и выше в таблице. Наша игра в плей-офф будет зависеть от нашей регулярки», — приводит слова Михайлиса Sport24.