Кадейкин: «Салават» забивал именно в те моменты, когда нужно. Сыграли неплохо

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Барысом» (5:2).



«Мы сыграли неплохо. Самое главное, забивали именно в те моменты, когда надо было забивать, что надо было уже давно делать. Хорошо сыграло большинство, это и были основные ключи к сегодняшней победе.



Команда хорошо провела второй период, но его проиграла? Мы пропустили в меньшинстве, скамейка дальняя. Где-то не успели смениться, чуть-чуть на усталости сыграли. Я не придавал этому значения именно по результату, а так, неплохо сыграли во втором периоде.



Большинство нормализовалось? Не знаю, я в большинстве не играю. Ребята работают над этим, постоянно наигрывают его. Двигаемся вперёд, что-то стараемся изменить. Думаю, это начало приносить плоды», — цитирует Кадейкина официальный сайт «Салавата Юлаева».

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