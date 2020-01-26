Кудашов: СКА устроил себе нервную концовку, которую пришлось героически спасать
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». СКА одержал победу в матче с «Торпедо» (4:3), пропустив две шайбы в концовке.
«В концовке сами себе устроили проблемы. Сыграли недисциплинированно, были обрезы, из-за этого у соперника возникали контратаки. Ну и удаления. Это привело к нервной концовке, которую пришлось героически спасать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА одержал вторую победу подряд, питерцы выиграли четыре матча из последних пяти. «Торпедо» потерпело второе поражение после серии из трёх побед.
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