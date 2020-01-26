Кадри: Коби, я всегда хотел быть таким, как ты

Форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри отреагировал на информацию о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ранее стало известно, что 41-летний Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта.

«Я всегда хотел быть таким, как ты. Молюсь за тебя и твою семью в это сложное время. Покойся с миром, Мамба», — написал Кадри в своём «твиттере».

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».