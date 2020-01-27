Брагин подписал новый контракт с ФХР до 2022 года

Контракт Валерия Брагина в качестве тренера системы ФХР продлён до февраля 2022 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



Напомним, главный тренер молодёжной сборной России Брагин и его ассистент Александр Бойков сегодня вошли в тренерский штаб главной национальной команды.



В ближайших международных матчах штаб сборной России будет работать в следующем составе:



глава штаба – Роман Ротенберг

главный тренер — Алексей Кудашов

старший тренер — Валерий Брагин

старший тренер — Алексей Жамнов

тренер — Александр Бойков

тренер вратарей — Рашит Давыдов

тренер по физподготовке — Александр Трошин.



Напомним, на последнем МЧМ сборная России завоевала серебро, проиграв в финале команде Канады (3:4).