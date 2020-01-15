Замена уже есть, но Брагин должен остаться. Кто повезёт сборную России на МЧМ-2021?

С момента завершения МЧМ в Чехии прошло уже больше недели. Это был турнир, на котором для сборной России сошлись все звёзды, чтобы спустя долгие девять лет подарить стране золотые медали. У этой команды было всё – потрясающий баланс между обороной и атакой, три играющих звена, одна из лучших вратарских бригад на турнире, большое количество хоккеистов с опытом игры на уровне вертикали КХЛ-ВХЛ и, в конце концов, Валерий Брагин, ради которого любой полетит «втыкаться». Не было только двух вещей – большинства и дисциплины. Впрочем, это уже совершенно другая история. Обсуждать лишний раз итоги это МЧМ хочется меньше всего. А вот заглянуть в будущее и оценить шансы нашей молодёжки на следующем мундиале в Эдмонтоне и Ред-Дире можно уже сейчас.

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На прошедшем турнире в Остраве и Тршинце Валерий Брагин не стал изменять своим принципам и привез в Чехию самую «возрастную» команду на турнире. А это значит, что следующей зимой мы увидим в Канаде на 99% новую команду. Однако изменения могут коснуться и тренерского штаба.

Сейчас сказать, кого с большой вероятностью мы увидим на следующем МЧМ в составе сборной, проще, чем предположить, с кем поедет во главе эта команда. Естественно, основной кандидат на пост наставника – действующий главный тренер Валерий Брагин. Его двухлетний контракт, подписанный в 2018 году, заканчивается, но в нём предусмотрена опция продления ещё на два года. Сейчас судьба Брагина зависит от двух факторов.

Первый очевиден – захочет ли ФХР в лице Романа Ротенберга продолжать сотрудничество с героем Баффало или же пойдёт вразрез с мнением большинства, считающего Валерия Николаевича идеальным тренером для молодёжи. Если отталкиваться от слов Владислава Третьяка, который раз за разом вдалбливает нам мысль о том, что главное медали, а уж какого они достоинства – дело второе, то вряд ли высшие чины пойдут на кардинальные перестановки. Да и сам Ротенберг практически сразу постарался развеять сомнение и заявил, что функционеры намерены сохранить действующий тренерский штаб.

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Второй фактор несколько глубже – захочет ли сам специалист продолжить работу в сборной? За последние девять лет Брагин четыре раза выводил российскую молодёжку в финал МЧМ и все четыре раза уступил там с разницей в одну шайбу. Продолжать работу с таким психологическим грузом архисложно. В кулуарах поговаривают, что Брагин ни одно своё поражение в финалах не воспринимал так близко к сердцу, как последний конфуз с канадцами. Сумеет ли он найти силы для того, чтобы отправиться в новое путешествие за золотом, вопрос открытый.

Брагина боготворят болельщики, а то, как его любят хоккеисты, можно понять, просто почитав, что они сами говорят о наставнике.

«Все пацаны, которые прошли под его руководством, обожают Валерия Николаевича. Все гордятся Брагиным, он всегда подстёгивает ребят. Когда играешь под его руководством, Валерий Николаевич даёт тебе путь, направление и наставление во взрослый хоккей. Брагин многому учит молодых, те, кто проходит через его школу, получают огромный опыт. Дай бог, чтобы он всегда тренировал и учил ребят», – так охарактеризовал Брагина Кирилл Капризов, который впервые под его руководством примерил в сборной капитанскую нашивку. И другого мнения пацана, прошедшего через работу с Брагиным, вы просто не найдёте. Для этих ребят Валерий Николаевич – второй отец.

Фото: fhr.ru

Единственный реальный кандидат на замену Брагина – Игорь Ларионов, который появился в тренерском штабе молодёжки только под давлением номенклатуры. Всего за месяц до МЧМ он вместе с Николаем Хабибулиным был, по сути, насильно приставлен к главному тренеру вместо вырванных из штаба «людей Брагина» Юрия Бабенко и Владимира Куликова. Назначение Ларионова в преддверии турнира выглядело совершенно абсурдным – у Ларионова до МЧМ не было опыта работы тренером, кроме эпизодических появлений в различных тренировочных лагерях. До этого у него за спиной был только не самый удачный период на агентском поприще. Вразумительного ответа от ФХР на вопрос, почему две энхаэловские легенды удостоились места в сборной, кроме того, что Ларионов и Хабибулин опытные игроки и могут помочь молодёжи, никто не услышал. Но то, что Профессор ясно обозначил свои претензии на пост главного, стало понятно уже в ходе турнира. Чего только стоит момент, когда Брагину и Ларионову пришлось делить на скамейке планшетку. Казалось бы, рабочий момент, но и он показателен.

Скорее всего, Ларионов останется в молодёжке на той же должности. Владислав Третьяк доволен работой Ларионова и Хабибулина, а значит, кредит доверия у новоиспечённых тренеров достаточно велик. Уйди сейчас Брагин, и с вероятностью 99% на его месте окажется тот самый центральный из «Russian Five». Но что дал этой серебряной молодёжке Ларионов? Заставил Брагина играть с позиции силы? С таким подбором нападающих и классной атакующей линией обороны играть вторым номером стал бы только Зинэтула Билялетдинов. Мы помним, в какой хоккей играла молодёжка в 2016 году, имея так же, как в этом году, три атакующих звена.

Сразу после финала Ларионов выступил с критикой вертикали КХЛ-ВХЛ-МХЛ, обвинив первую в засилье ветеранов, а две вторые в страшной коррупции. И судя по тому, что реакции высших чинов на этот пламенный спич не последовало, последствий для Ларионова не будет. Во всяком случае пока. Вряд ли сейчас специалист осознанно рубит сук, на который он сел только перед МЧМ. Скорее эти слова выглядят как прямое оправдание своего смазанного дебюта – большинство, которое входило в зону ответственности Профессора на турнире, так и не заработало.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.

Фото: fhr.ru

Что до потенциальных преемников Брагина, то их двое – это Сергей Голубович и Владимир Филатов. И оба сейчас вряд ли готовы к работе с командой U20. Но и у Голубовича, и у Филатова, в отличие от Ларионова, есть приличный бэкграунд.

Сергей Голубович — один из немногих представителей российских тренерских династий. Его отец Владимир Голубович известен по работе с «Динамо», «Авангардом» «Сибирью» и «Нефтехимиком» времён Суперлиги. Голубович-младший видится идеальным преемником Брагина и его зеркальным отражением. Он также строит хоккей от обороны, предпочитая играть на контратаках, обожает трудолюбивых хоккеистов, умеет сплотить вокруг себя хоккеистов, и самое главное, он впервые за долгое время даёт результат с командой U18. Сначала Голубович с командой 2002 года рождения впервые с 2014 года выиграл Мировой Кубок вызова, а летом с этими же ребятами прервал чудовищную чёрную серию российской юниорки на мемориале Глинки, которая длилась больше 20 лет. Голубович в системе ФХР работает с 2014 года, и следующей ступенькой для 44-летнего специалиста логично должна стать команда U20. Но пока в потолок на юниорском уровне он не упёрся. Весной Голубович повезёт действующих чемпионов Глинки на юниорский чемпионат мира в США, который Россия не выигрывала с 2007 года. Настало время прервать ещё одну чёрную полосу.

Календарь игр юниорского чемпионата мира – 2020

Победа на ЮЧМ должна окончательно утвердить Голубовича в статусе «следующего после Брагина». Но даже и без золота ЮЧМ его назначение в молодёжку будет смотреться самым логичным шагом и вряд ли вызовет вопросы. Тем более что у Голубовича будет около двух лет, чтобы окончательно подготовиться и созреть для этой должности.

Фото: fhr.ru

Самый неочевидный, но очень многообещающий кандидат – это Владимир Филатов, человек впервые с 2009 года выведший российскую юниорку в финал ЮЧМ. Он несколько выбивается из тренерской парадигмы нынешних сборных и пропагандирует более атакующий хоккей, разрешая своим подопечным чуть больше креатива. Филатову всего 34 года, но тренерскую карьеру он начал ещё в 2010-м, став помощником Михаила Кравеца в «СКА-1946». В 2016-м получил шанс поработать со сборной 2001 года рождения и, пройдя с ней трёхлетний путь, взял серебро юниорского первенства в Швеции. Учитывая, что Филатов из Санкт-Петербурга, прошёл систему СКА и является одним из соавторов главного детища Романа Ротенберга – программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», можно предположить, что он будет претендовать на пост главного тренера молодёжной сборной. Филатов как раз олицетворяет образ того самого современного российского тренера, которого частенько рисует в своих комментариях вице-президент ФХР.

Фото: fhr.ru

Прогноз

Для молодёжки расклад, при котором Валерий Брагин остаётся главным тренером ещё на два года, видится идеальным. Как ни крути, он практически идеальный молодёжный тренер. Сплотить пацанов за короткий срок, заставить их биться за страну и друг за друга Брагин умеет как никто другой. В молодёжном хоккее, где эмоции зачастую берут верх над тактикой и холодной головой, это больше половины успеха. В следующем году его ждёт не самая сильная молодёжка, которая будет состоять из хоккеистов 2001 года рождения, разбавленная игроками 2002 года. От этой команды уже сейчас многие эксперты не ждут особых свершений. Но мы помним, что своё единственное золото МЧМ Брагин взял с хоккеистами 1991 года, на котором ещё до турнира в Баффало поставили крест и называли потерянным поколением. С вероятностью 99% в тренерском штабе останутся Игорь Ларионов и Николай Хабибулин – это стоит принять как данность. Они оба находятся под покровительством ФХР, и их лоббировали не для того, чтобы резко убрать. Скорее всего, в новый двухлетний цикл молодёжная сборная войдёт со старым тренерским штабом в прежнем составе, а после него наследником Брагина станет Сергей Голубович, который к тому времени перерастёт уровень U18.

Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым

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