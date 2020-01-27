Мартемьянов: говорили, что надо закрыть пятак, и получили два гола именно оттуда
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча завершилась победой клуба из Казахстана со счётом 4:2.
«Хорошая игра была, напряжённый матч. К сожалению, мы не до конца выполнили задание. Предупреждали, что наш пятак надо полностью закрыть, и мы два гола получили именно с пятака. Благодарен парням, что шли до конца, старались, были моменты, но вратарь здорово сыграл, команда соперника в обороне блокировала броски. В общем-то, претензий особо нет», — сказал Мартемьянов во время пресс-конференции.
«Барыс» прервал серию из двух поражений в КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.
«Барыс» прервал серию из двух поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»
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