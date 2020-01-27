Мартемьянов: говорили, что надо закрыть пятак, и получили два гола именно оттуда

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча завершилась победой клуба из Казахстана со счётом 4:2.

«Хорошая игра была, напряжённый матч. К сожалению, мы не до конца выполнили задание. Предупреждали, что наш пятак надо полностью закрыть, и мы два гола получили именно с пятака. Благодарен парням, что шли до конца, старались, были моменты, но вратарь здорово сыграл, команда соперника в обороне блокировала броски. В общем-то, претензий особо нет», — сказал Мартемьянов во время пресс-конференции.

«Барыс» прервал серию из двух поражений в КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.