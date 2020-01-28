Брагин: между мной и Ларионовым хотят вбить клин. Это так раздражает
Главный тренер молодёжной сборной России и член штаба главной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о своих взаимоотношениях с Игорем Ларионовым.
«Игорь приезжал и на суперсерию с канадцами, и на Евротур в Перми. Обратно мы летели вместе в самолёте. Много беседовали. И мы одинаково понимаем хоккей.
Но между нами какой-то клин хотят вбить. Выясняют, кто с кем обнялся, кто как за фломастер держится. Меня это так раздражает! Какая разница, кого и когда я обнял после победы? Надо о хоккее говорить, что нам делать и улучшить, чтобы Россия всегда была в топе.
Когда мы обсуждали состав с Ларионовым на МЧМ, у нас даже споров не возникло. Мы по всем кандидатурам сошлись», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Брагин пошёл на повышение. Сборная России должна играть в тотальный хоккей
Тренер не только остаётся в молодёжной сборной, но и будет помогать главной команде страны.
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