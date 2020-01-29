«Амур» — «Салават»: Цулыгин воссоединил тройку легионеров, Кручинин — вне состава

Стали известны составы хабаровского «Амура» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом команды сообщили в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало матча — в 12:00 мск.

Накануне команды уже встречались в Хабаровске. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Амура». Сегодня в воротах гостей вновь сыграет Юха Метсола. Первую тройку нападения вновь образовали Линус Умарк, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Вне заявки остался Алексей Кручинин.

«Амур»:



Аликин (Киселёв);

Йордан — Витасек, Т. Зогорна — Голубев — Г. Зогорна;

Васильев— Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Руденков;

Коробов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Александров, Железков— Кузнецов — Лазарев.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Сергеев— Арзамасцев, Сошников— Бурмистров — Майоров;

Лисовец — Пашнин, Кугрышев— Кадейкин — Жарков;

Башкиров, Крикунов — Картаев — Солодухин, Апалыкин.