«Салават» проиграл 14 матчей из последнего 21. Трёхматчевой победной серии нет с ноября

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хабаровского клуба. Для команды Александра Гулявцева эта победа стала первой в 2020 году. «Тигры» прервали девятиматчевую серию поражений.
В свою очередь команда Николая Цулыгина проиграла в 14-й раз в последних 21 матчах. Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков после 52 встреч. В последний раз команда Цулыгина выдавала трёхматчевую победную серию ещё в ноябре 2019 года.
Завтра, 29 января, уфимский клуб повторно сыграет с «Амуром». Начало матча — в 12:00 мск. Продолжится выездная серия двумя матчами во Владивостоке с занимающим девятое место в конференции «Адмиралом».
- 28 января 2020
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