Немировски: хочу извиниться перед болельщиками «Торпедо», сейчас очень трудный момент

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:5), которое стало четвёртым кряду для нижегородской команды.

«Соперников с победой! Они хорошо начали игру, показывали классный хоккей. Очень сложно оценивать нашу игру. Важно теперь дома хорошо сыграть. Я хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживали. Сейчас очень трудный момент, и только вместе мы сможем выйти из этого положения.

У нас многие болеют, но это не травмы. Надеюсь, все будут здоровы к следующий матчу. Для нас важен каждый игрок. Надо просто играть быстрее, сегодня мы были очень медленными. Нужно возвращать свою игру», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.