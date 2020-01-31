Немировски: хочу извиниться перед болельщиками «Торпедо», сейчас очень трудный момент
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:5), которое стало четвёртым кряду для нижегородской команды.
«Соперников с победой! Они хорошо начали игру, показывали классный хоккей. Очень сложно оценивать нашу игру. Важно теперь дома хорошо сыграть. Я хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживали. Сейчас очень трудный момент, и только вместе мы сможем выйти из этого положения.
У нас многие болеют, но это не травмы. Надеюсь, все будут здоровы к следующий матчу. Для нас важен каждый игрок. Надо просто играть быстрее, сегодня мы были очень медленными. Нужно возвращать свою игру», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
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