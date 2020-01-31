В Нижегородской области стартовал турнир «Золотая шайба» памяти В.П. Чкалова

С 31 января по 3 февраля 2020 года в городе Городце (Нижегородская область) будет походить II турнир по хоккею на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова памяти Героя Советского Союза В.П. Чкалова, в котором примут участие юноши 2006 года рождения.
«Валерий Павлович Чкалов ведь родом из Нижегородской области. Неслучайно сейчас и аэропорт назван в его честь. И финал турнира проходит 2 февраля в день рождения знаменитого лётчика», — пояснил президент клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов.
В турнире примут участие команды из Чувашской Республики, Ставропольского края, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областей.
Прямые трансляции матчей будут транслироваться на сайте клуба «Золотая шайба».
Правнук Чкалова, президент клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов, дочь Чкалова и победители прошлогоднего турнира
Фото: Кафискина Динара
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