Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Нижегородской области стартовал турнир «Золотая шайба» памяти В.П. Чкалова

В Нижегородской области стартовал турнир «Золотая шайба» памяти В.П. Чкалова
Хоккей / Прочие 0

С 31 января по 3 февраля 2020 года в городе Городце (Нижегородская область) будет походить II турнир по хоккею на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова памяти Героя Советского Союза В.П. Чкалова, в котором примут участие юноши 2006 года рождения.

«Валерий Павлович Чкалов ведь родом из Нижегородской области. Неслучайно сейчас и аэропорт назван в его честь. И финал турнира проходит 2 февраля в день рождения знаменитого лётчика», — пояснил президент клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов.

В турнире примут участие команды из Чувашской Республики, Ставропольского края, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областей.

Прямые трансляции матчей будут транслироваться на сайте клуба «Золотая шайба».

Правнук Чкалова, президент клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов, дочь Чкалова и победители прошлогоднего турнира

Правнук Чкалова, президент клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов, дочь Чкалова и победители прошлогоднего турнира

Фото: Кафискина Динара

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020