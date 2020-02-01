КХЛ признала Сорокина, Лехтонена, Слепышева и Морозова лучшими игроками января

Пресс-служба КХЛ обнародовала список лучших игроков января. Лучших определяли на основании статистических данных и аналитической оценки матчей.
Лучшим вратарём стал голкипер ЦСКА Илья Сорокин. В январе он одержал победы в шести матчах из восьми, за это время вратарь дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сорокин отразил 94,05% бросков, коэффициент надёжности составил 1,37. Безголевой отрезок Сорокина составил 174 минуты 47 секунд.
Лучшим защитником признан Микко Лехтонен, выступающий за «Йокерит». Он одержал победы в девяти матчах из 12. За это время финский защитник набрал 13 (5+8) очков, что стало лучшим показателем среди защитников. Показатель полезности Лехтонена составил «+4». Лехтонен стал первым защитником, признанным лучшим в своём амплуа три месяца подряд.
Лучшим форвардом признан Антон Слепышев из ЦСКА. Он выиграл девять матчей из 12 и набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «+13». Слепышев набирал очки во всех январских матчах.
Лучшим новичком стал форвард СКА Иван Морозов. В январе он выиграл семь матчей из восьми и набрал 6 (4+2) очков. Общий показатель полезности Морозова составил «+6».
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