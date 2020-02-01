Принс — о визите в Новосибирск: конечно, я хотел забить бывшим одноклубникам

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс прокомментировал поражение на выезде от новосибирской «Сибири» (2:3).
«Думаю, что мы играли достаточно неплохо, но «Сибирь» хорошо реализовала свои моменты, забила в большинстве, но мы боролись до конца. Лично для меня визит в Новосибирск, конечно, был особенным. Я не был здесь с прошлого сезона. Вернуться было здорово, здесь потрясающая атмосфера и болельщики. Хотел ли я забить бывшим одноклубникам? Ну конечно, да, я старался.
Как оценю свою игру в нынешнем сезоне? Достаточно неплохо. Были трудные отрезки, но я выкладываюсь в каждом матче, стараюсь сыграть на максимуме. Для «Динамо» нынешний сезон получается трудным, мы не попадаем в плей-офф. Но мы стараемся играть как можно лучше и фокусируемся на остатке регулярного чемпионата. Есть ли мысли о том, где я буду играть в будущем? Посмотрим, что случится. Пока я об этом не думал — главное завершить этот сезон», — сказал Принс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
Шейн Принс выступал за «Сибирь» в сезоне-2018/2019, набрав 19 (6+13) очков в 30 матчах за новосибирский клуб.
- 1 февраля 2020
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