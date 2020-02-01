Кравец: со второго периода «Витязь» перестал играть так, как договаривались
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного матча с ХК «Сочи» (4:5).
«Была хорошая игра с нашей стороны в первом периоде: грамотная игра в обороне, да и везде. Поэтому был результат. А с началом второго периода почему-то перестали играть так, как договаривались. Естественно, пошли какие-то моменты. Повезло, забили, но, чувствовалось, что продолжение будет таким, потому что нет ответственности у некоторых людей при игре в обороне. Забив четыре гола, мы считаем, что каждый должен забить, а нужно сыграть на результат, на команду, не удалиться и сыграть грамотно в обороне. К сожалению, за последние два периода мы этого не сделали, поэтому и такой результат», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
«Сочи» в результативном матче одолел «Витязь»
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