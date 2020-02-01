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«Сочи» в результативном матче одолел «Витязь»

«Сочи» в результативном матче одолел «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке победил подмосковный «Витязь» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Витязь» открыл счёт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Куинтон Хауден. Вскоре подольский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Александра Сёмина. Во втором периоде черноморская команда забросила сразу четыре шайбы: отличились нападающие Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Архипов и оформивший дубль Никита Точицкий. Гости ответили двумя голами, которые записали на свой счёт Йоонас Няттинен и сделавший дубль Сёмин. На 43-й минуте «леопарды» вышли вперёд, удачный бросок сделал Мальте Стрёмвалль. Этот гол и стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Хауден (Сёмин) – 11:56' (5x5)   0:2 Сёмин (Макеев) – 15:07' (5x5)   1:2 Алтыбармакян (Рундблад, Стрёмвалль) – 20:54' (5x4)   1:3 Сёмин (Хауден) – 24:35' (5x5)   2:3 Точицкий (Рундблад) – 26:03' (5x5)   2:4 Няттинен (Евсеенков, Макеев) – 27:01' (5x4)   3:4 Точицкий (Мосалёв) – 36:32' (5x5)   4:4 Архипов – 39:57' (5x5)   5:4 Стрёмвалль (Шмелёв, Алтыбармакян) – 42:16' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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