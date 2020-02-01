«Сочи» в результативном матче одолел «Витязь»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке победил подмосковный «Витязь» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Витязь» открыл счёт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Куинтон Хауден. Вскоре подольский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Александра Сёмина. Во втором периоде черноморская команда забросила сразу четыре шайбы: отличились нападающие Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Архипов и оформивший дубль Никита Точицкий. Гости ответили двумя голами, которые записали на свой счёт Йоонас Няттинен и сделавший дубль Сёмин. На 43-й минуте «леопарды» вышли вперёд, удачный бросок сделал Мальте Стрёмвалль. Этот гол и стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



