«Сочи» в результативном матче одолел «Витязь»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке победил подмосковный «Витязь» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Витязь» открыл счёт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Куинтон Хауден. Вскоре подольский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Александра Сёмина. Во втором периоде черноморская команда забросила сразу четыре шайбы: отличились нападающие Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Архипов и оформивший дубль Никита Точицкий. Гости ответили двумя голами, которые записали на свой счёт Йоонас Няттинен и сделавший дубль Сёмин. На 43-й минуте «леопарды» вышли вперёд, удачный бросок сделал Мальте Стрёмвалль. Этот гол и стал победным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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